ويأتي إخلاء واشنطن تباعا لقواعدها العسكرية بعد تقدم القوات الحكومية إلى مناطق واسعة كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي وافقت بعدما حظيت بدعم أميركي لسنوات على دمج قواتها ومؤسساتها في إطار الدولة السورية.

ونشرت الولايات المتحدة جنودا في سوريا والعراق في إطار التحالف الدولي الذي شكلته عام 2014 لمكافحة "داعش"، بعد سيطرة التنظيم على مساحات شاسعة في البلدين حتى دحره منهما تباعا بحلول 2019.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي قوله: "في غضون شهر، سينسحبون من سوريا ولن يبق لهم أي تواجد عسكري ضمن قواعد في الميدان".

وأفاد مصدر كردي من جهته أن "قوات التحالف الدولي ستنهي خلال فترة تمتد من 3 إلى 5 أسابيع وجودها الذي دام نحو 12 عاما في شمال وشرق سوريا".

كما توقع مصدر دبلوماسي أن "ينجز الانسحاب خلال مهلة 20 يوما"، مؤكدا بدوره أن واشنطن لن تبقي أي قواعد عسكرية في سوريا.

وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي من سوريا خلال الشهرين المقبلين.

ويأتي القرار الأميركي في وقت تشكل واشنطن داعما رئيسيا للسلطات الجديدة في سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع، ولمساعيه في توحيد البلاد تحت سلطته، بعدما دعمت خلال سنوات قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد في قتال تنظيم "داعش".

وكانت سوريا أعلنت أواخر عام 2025 انضمامها إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وأفادت "فرانس برس"، أن عشرات الشاحنات الثقيلة المحملة بمدرعات شوهدت على طريق دولي يربط محافظة الحسكة بكردستان العراق برفقة آليات أميركية وطيران مروحي.

وقال المصدر الكردي: "هناك عملية سحب لآليات ومعدات عسكرية ولوجستية من قسرك، قاعدة قوات التحالف الدولي المركزية، باتجاه العراق".

وأوضح أنه: "خلال الأيام المقبلة ستنقل دفعات متتالية من قوافل المعدات العسكرية واللوجستية وأنظمة الرادارات والصواريخ من القاعدتين المتبقيتين في شمال وشرق سوريا"، في إشارة إلى قسرك وقاعدة خراب الجير الواقعة في ريف رميلان في محافظة الحسكة أيضا.

وستنقل قوات التحالف "غالبية جنودها جوا، على أن يرافق جزء من القوات البرية القوافل المغادرة نحو العراق"، وفق المصدر ذاته.