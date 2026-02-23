وقال وزير الإعلام التشادي محمد قاسم شريف في بيان: "يأتي هذا القرار عقب عمليات توغل متكررة وانتهاكات على الأراضي التشادية ارتكبتها القوى المتنازعة في السودان"، مشددا على أن نجامينا تريد تجنب "أي اتساع للنزاع".

وشدد شريف على أن تشاد "تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء أو انتهاك لسيادة أراضيها وحدودها".

وأوضح القرار الحكومي أنه "تم تعليق التنقل عبر الحدود للبضائع والأفراد"، مع إمكانية السماح باستثناءات بشرط أن تكون "لأسباب إنسانية حصرا".

والسبت أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على الطينة، التي كانت بيد الجيش منذ اندلاع الحرب بين الطرفين في أبريل 2023.

وسبق للنزاع في السودان أن أثر على مناطق حدودية مع تشاد، فقد قتل 7 جنود تشاديين في اشتباك مع مجموعة مسلحة على الحدود في منتصف يناير الماضي، حسبما صرح متحدث باسم الحكومة التشادية.

وبعد أيام من ذلك، أعربت قوات الدعم السريع عن أسفها للاشتباكات "غير المقصودة" مع الجيش التشادي، مؤكدة أنها وقعت نتيجة "خطأ غير متعمد" أثناء ملاحقة مجموعات "قدمت من داخل أراضي جمهورية تشاد الشقيقة".

وأسفرت الحرب في السودان عن عشرات آلاف القتلى، وأجبرت 11 مليون شخص على النزوح، وتسببت في واحدة أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.