وقال التعايشي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "نتمسك بالمبادرة الرباعية وإعلانها الأول، ونرى أن المبادئ التي تم الاتفاق عليها تصلح لأن تكون أساسا لهدنة إنسانية وعملية سلمية شاملة في السودان".

وأكد أن "حكومة تأسيس تثق في الولايات المتحدة وقيادة الرباعية، وفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب واهتمامه بالملف السوداني، وكذلك في سياسات الحزب الجمهوري الأميركي الداعمة لاتجاهات السلام في السودان".

ومن جهة أخرى، وصف التعايشي مشروع "تأسيس" بأنه "مشروع وحدوي بامتياز"، مشيرا إلى أنه من أكثر المشاريع المطروحة حاليا دعما لوحدة السودان، وقال إنه "يركز على معالجة جذور الأزمة السياسية".

وأضاف أن "الخلل في السياسة السودانية، خصوصا ما يتعلق بمخاطر الانقسام، بات معروفا"، وأكد أن حكومته "خاطبت هذه المخاطر بشكل مباشر عبر طرح معالجات واضحة للاختلالات التاريخية".

وأشار التعايشي إلى أن "من بين أولويات المشروع الاتفاق على تعريف الدولة، وصياغة مشروع وطني جامع، وعقد اجتماعي جديد. هذه السياسات تمثل الأسس الحقيقية لصيانة وحدة السودان وتعزيز الاستقرار فيه".