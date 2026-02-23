وتأتي تلك الخطوة بعدما أخلت الولايات المتحدة قاعدتين أخريين في غضون أسبوعين.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه: "هناك عملية سحب لآليات ومعدات عسكرية ولوجستية من قسرك، قاعدة قوات التحالف الدولي المركزية، باتجاه العراق".

وشاهد مصورو "فرانس برس" عشرات الشاحنات محملة بمدرعات وغرف مسبقة الصنع برفقة آليات أميركية وطيران مروحي، وهي تسلك طريق "إم 4" الدولي الذي يربط الحسكة، حيث قاعدة قسرك، بإقليم كردستان العراق.