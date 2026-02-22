وأوضح المصدر أن من بين الضحايا ثلاثة أطفال، مرجحا وجود مهاجرين آخرين لم يعثر عليهم بعد.

وفي بيان، قال الهلال الأحمر الليبي إن متطوعي فرع الخمس "قاموا بانتشال 7 جثث من على شاطئ منطقة قصر الأخيار تعود لمهاجرين ضمن محاولات الهجرة غير الشرعية".

وتقع بلدة قصر الأخيار الساحلية على بعد نحو 73 كيلومتراً شرق طرابلس.

ولم يكشف الهلال الأحمر عن ملابسات الوفاة.

وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين الذين يحاولون سنويا الوصول إلى السواحل الأوروبية عبر البحر المتوسط، حيث تتكرر حوادث الغرق.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، لقي أكثر من 2100 مهاجر غير شرعي حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا العام الماضي.