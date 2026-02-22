ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن نتنياهو قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن هذه المنظومة ستشمل الهند، ودولا عربية وأفريقية، واليونان، وقبرص، إضافة إلى دول آسيوية أخرى.

وأضاف أن هذه الدول "تتشارك في رؤية مختلفة عن المحور الشيعي المتشدد والمحور السني المتشدد الصاعد"، مؤكداً أن "من الممكن أن يحقق التعاون بيننا فوائد كبيرة، كما سيضمن بالطبع - قوتنا ومستقبلنا".

ومن المقرر أن يزور مودي إسرائيل الأربعاء، حيث سيلقي خطابا أمام الكنيست، ويشارك في فعالية للابتكار في القدس، كما سيزور نصب "ياد فاشيم" التذكاري، وفق ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وكتب نتنياهو على منصة "إكس": "هذا الصباح، في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، تحدثت عن الزيارة التاريخية لصديقي العزيز، رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى إسرائيل يوم الأربعاء المقبل".

ورد مودي قائلاً: "شكرا لك يا صديقي رئيس الوزراء نتنياهو. أتفق معك تماما بشأن الروابط بين الهند وإسرائيل، وكذلك الطبيعة المتنوعة لعلاقاتنا الثنائية. إن الهند تقدر كثيرا الصداقة الدائمة مع إسرائيل، المبنية على الثقة والابتكار والالتزام المشترك بالسلام والتقدم. أتطلع إلى مناقشاتنا خلال زيارتي المقبلة إلى إسرائيل".

وتأتي الزيارة في سياق شراكة متنامية بين البلدين، إذ سبق لمودي أن زار إسرائيل عام 2017، بينما زار نتنياهو الهند في العام التالي. كما وقعت نيودلهي وتل أبيب صفقات عسكرية وتجارية بمليارات الدولارات، وتعد الهند من أكبر مستوردي السلاح الإسرائيلي بقيمة تقارب مليار دولار سنويا.