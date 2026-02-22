وأعلن العودة خلال التسجيل أنه يضع نفسه "في عهدة" الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الدفاع، مرهف أبو قصرة.

وكشف العودة عن تعرضه لمحاولة اغتيال نفذتها مجموعة مسلحة، واصفا ما حدث بأنه امتداد لما فشل النظام السابق وحزب الله وأعوانهم في تحقيقه.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي "لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام وإثبات أن جهوده كانت دائما مكرسة لصالح وطنه، بعيدًا عن أي مصالح شخصية أو أفعال مناوئة للوطن".

والعودة ينحدر من بصرى الشام، وهو قائد "اللواء الثامن" الذي أعلن حل نفسه ووضع أسلحته تحت تصرف الدولة السورية مطلع 2025، ثم غاب العودة عن الأنظار، وسط تساؤلات عن مصيره ومكان تواجده.

وأُسس "اللواء الثامن" عام 2018 من جانب روسيا، وضم مقاتلين في صفوف المعارضة السورية حينها، بعد توقيعهم اتفاقيات تسوية مع نظام بشار الأسد، وانضم التشكيل إلى الفيلق الخامس المدعوم من موسكو.

ونقلت صحيفة "الثورة السورية"، التابعة لوزارة الإعلام، عن مديرية الإعلام بدرعا قولها الأحد إن الشرطة العسكرية تنقل العودة إلى العاصمة دمشق، لوضعه تحت تصرف القضاء العسكري.

وأضافت المديرية أن ذلك يأتي على "خلفية مقتل عنصر من الجيش العربي السوري في مدينة بصرى الشام".

والسبت، عاد الهدوء إلى بصرى الشام عقب انتهاء فترة حظر تجوال مؤقت فرضتها قوات الأمن مساء الجمعة، إثر إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".