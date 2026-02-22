وذكر نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة: "في الرؤية التي أراها أمام عينيّ، سننشئ منظومة كاملة، أشبه بسداسي من التحالفات حول أو داخل الشرق الأوسط".

وأضاف أن "الهدف هنا هو إنشاء محور من الدول التي ترى الواقع والتحديات والأهداف بعين واحدة في مواجهة المحاور الراديكالية".

وأوضح: "كل هذه الدول تشترك في رؤية مختلفة، والتعاون بيننا يمكن أن يثمر ثمارا كبيرة جدا، وبالطبع يضمن صمودنا ومستقبلنا".

يأتي ذلك فيما ينتظر أن يجتمع المجلسُ الوزاري الأمني الإسرائيلي المُصغر في وقت لاحق الأحد، لبحث تطورات الملف الإيراني.

وحذّر المبعوثُ الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، من أن إيران على بُعد أسبوع من امتلاك المواد اللازمة لصناعة قنبلة نووية.

وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، شدد ويتكوف على أن ذلك يُمثل خطا أحمر بالنسبة للولايات المتحدة.