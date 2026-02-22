وذكرت المصادر أن تحالف الإعمار والتنمية الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ قوى سياسية بأن ترشيح المالكي يواجه اعتراضات من أطراف رئيسية داخل الإطار، إضافة إلى تحفظات سياسية إقليمية ودولية، داعيا إلى إعادة تقييم آليات اختيار المرشح بعيدا عن المصالح الشخصية.

اجتماع أمني طارئ

في سياق منفصل، ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اجتماعا طارئا لبحث مستجدات الوضع الأمني، وذلك بتوجيه من رئيس الوزراء، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش التطورات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، وتحليل انعكاساتها المحتملة على الساحة العراقية في ظل المتغيرات السياسية والأمنية المتسارعة، مؤكدا ضرورة اعتماد رؤية استباقية تتسم بالحكمة والمرونة وتوازن بين حماية المصالح الوطنية والحفاظ على الاستقرار.