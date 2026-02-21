وتكتسب الطينة أهمية استراتيجية كبيرة من النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتمثل مركز ثقل لمجموعة الزغاوة التي ينتمي لها جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي قائدي حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان المتحالفتين مع الجيش في الحرب الحالية.

ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، كانت منطقة الطينة موقعا لمعارك شرسة بين قوات الدعم السريع من جهة والجيش والقوة المشتركة المتحالفة معه من الجهة الأخرى والمكونة في معظمها من عناصر تنتمي إثنيا لمجموعة الزغاوة التي تشكل معظم سكان المنطقة.

وقبل وبعد سيطرتها على الفاشر عاصمة الإقليم في أكتوبر 2025، سعت قوات الدعم السريع عدة مرات للسيطرة على الطينة لكنها واجهت مقاومة محلية شرسة وسط أوضاع جغرافية واجتماعية شديدة التعقيد.

نقطة ارتكاز أمني مؤثرة

من الناحية الأمنية، تعتبر الطينة نقطة حيوية شكلت العديد من الأحداث الأمنية المهمة في المنطقة خلال الحرب الحالية واستنزفت الكثير من المجهود الحربي لقوات الدعم السريع والجيش وحلفائه من القوة المشتركة.

وكانت الطينة تشكل عمقا استراتيجيا لحركتي جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي إبان فترة تمردهما على الحكومة المركزية في الخرطوم في العام 2003.

كما كانت نقطة الانطلاق الرئيسية التي مهدت الطريق للرئيس التشادي السابق حسين هبري وبعده سلفه ادريس دبيي ايتنو للوصول إلى العاصمة التشادية أنجمينا والسيطرة على السلطة.

ويقول الصحفي إيهاب محمود المتخصص في الشئون الاستراتيجية لموقع "سكاي نيوز عربية" إن السيطرة على الطينة تشكل نقطة تحول مهمة في الحرب الحالية، حيث أنها ستعطي متنفسا لقوات الدعم السريع وتمكنها من الاستفادة من مجموعة كبيرة من قواتها التي تقاتل هناك، وربما تحريكها نحو مناطق العمليات الأخرى في كردفان.

أهمية جغرافية واقتصادية