وأوضح الشيخ في رسالة إلى ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، أن مكتب الارتباط الذي يرأسه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، يوفر قناة رسمية للتنسيق والتواصل بين مكتب ممثل مجلس السلام، والسلطة الوطنية؛ لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقرارات مجلس الأمن، ودعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق الاستقرار والسلام.

وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، واضعا قطاع غزة على رأس أجندة تجمع دولي ضم 47 دولة، بينها أعضاء مؤسسون وأخرى بصفة "مراقب" إلى جانب الاتحاد الأوروبي. الحدث، الذي جاء في توقيت إقليمي متوتر، حمل تعهدات مالية كبيرة وخططا لقوة استقرار دولية،.

وأعلن ترامب مساهمة أميركية بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن دولا عدة تعهدت بتقديم "أكثر من سبعة مليارات دولار".

ويهدف المجلس، وفق الطرح الأميركي، إلى تأمين الاستقرار وإطلاق إعادة الإعمار بعد حرب مدمرة، بالتوازي مع وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، رغم استمرار تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس بخرق الهدنة.