وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت سقوط عشرة قتلى وإصابة 24 آخرين في غارات استهدفت منطقة البقاع، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مقرات تابعة للحزب في منطقة بعلبك.

إدانة رسمية لبنانية

من جانبه، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون بشدة الضربات التي نُفذت ليلا من البر والبحر واستهدفت صيدا وبلدات في البقاع، معتبرا أنها "عمل عدائي موصوف" يهدف إلى إفشال الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بيروت مع دول صديقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لتثبيت الاستقرار ووقف الأعمال العدائية.

وأضاف، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الغارات تمثل انتهاكا جديدا للسيادة اللبنانية وخرقا واضحا للالتزامات الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 1701، داعيا الدول الراعية للاستقرار إلى الضغط لوقف الهجمات فورا.

رواية إسرائيلية

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 3 مقار للحزب في منطقة بعلبك، مؤكدا القضاء على عناصر من "الوحدة الصاروخية" التابعة له، وقال إن هؤلاء كانوا يعملون على تسريع عمليات التسلح والتخطيط لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأضاف أن نشاط هذه الوحدة يشكل خرقاً للتفاهمات القائمة، مشددا على أن قواته ستواصل العمل لمنع إعادة بناء قدرات الحزب العسكرية وإزالة أي تهديد لمواطنيها.