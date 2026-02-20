وشدد دقلو على أن أي حل للأزمة السودانية يجب أن يكون قائما على القضاء على وجود "الإخوان"، مشيرا إلى أن قواته في أفضل أوضاعها، ولديها أكثر من 500 ألف مقاتل بكامل جاهزيتهم.



وحذر دقلو من جهاز الأمن التابع لقيادة الجيش، والذي يعمل على إدخال مقاتلين من حركة "الشباب" الصومالية لإشراكهم في المعارك الجارية حاليا.

انفتاح على الجهود الدولية

قال دقلو في لقاء مع عدد من أفراد الجالية السودانية بالعاصمة الأوغندية كمبالا، عقب لقائه بالرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، إن تحالف تأسيس قبل بخطة الرباعية وقدم تصوره حولها لواشنطن.

وأضاف: "نحن تتعاون مع كل الجهود الدولية والإقليمية، وسنتعاون مع مبادرة الرئيس موسيفيني".

من جانبه، أكد الرئيس موسيفيني في تغريدة على منصة "إكس" عقب استقباله دقلو يوم الجمعة، تمسك بلاده برؤيتها الداعية لحل سلمي في السودان.

وأوضح موسيفيني: "أطلعني محمد حمدان دقلو، على الوضع الراهن في السودان. وكما هو الحال دائما، أكدت على أن الحوار والحل السياسي السلمي هما المساران الوحيدان المستدامان لتحقيق الاستقرار في السودان والمنطقة."

وأفاد بيان صادر عن تحالف "تأسيس" بأن دقلو قدم شرحا مفصلا لموسفيني حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية التي يشهدها السودان والجهود المبذولة لوقف الحرب وتحقيق السلام في البلاد.

اتهامات للإخوان بإشعال الحرب

اتهم دقلو تنظيم الإخوان بإشعال الحرب، وقال إن لديهم أدلة موثقة تؤكد ذلك، لكنه تعهد بعدم السماح للإخوان من تحقيق الأهداف التي أشعلوا من أجلها الحرب.

وأشار إلى أن "الاتفاق الإطاري الذي أشعل الإخوان بسببه الحرب كان ينص على إصلاح الجيش ودمج الحركات المسلحة لكننا الآن نطالب بتأسيس جيش جديد ينهي سيطرة الإخوان على المؤسسة العسكرية".

واعتبر دقلو أن القضاء على الإخوان "هدف لا تراجع عنه"، مشددا على أنه لا يسعى للسلطة، ومضيفا: "من يريد يريد الحكم عليه خلع البدلة العسكرية".

وتابع قائلا: "الإخوان أشعلوا الحرب وخدعوا العالم في محاولة لشيطنة الدعم السريع ونطالب بلجنة تحقيق دولية لتحديد الجهة التي أطلقت الرصاصة الأولى".

وأبدى دقلو استغرابه من محاولة التضليل بشأن الجهة التي أشعلت الحرب، وقال: "كان لدينا 6 آلاف جندي يستعدون للسفر للخارج وكانت أسلحتهم في المخازن عندما هاجمتهم قوات الجيش في الساعات الأولى من اندلاع الحرب وقتلتهم جميعا في منطقة وادي سيدنا العسكرية، فكيف نجرد هذا العدد من سلاحه إن كانت لدينا نية لإشعال الحرب".

واختتم دقلو مشددا على أن "الإخوان لن يحكموا السودان مرة أخرى".