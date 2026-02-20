وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن "الغارات الإسرائيلية على البقاع أدت في حصيلة أولية الى سقوط 6 قتلى وأكثر من 25 جريحا توزعوا على مستشفيات المنطقة".

من جانبه أورد الجيش الإسرائيلي أن غاراته استهدفت مواقع تعود إلى حزب الله.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين أمنيين قولهما إن ما لا يقل عن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 21 آخرون في هجمات إسرائيلية على وادي البقاع في لبنان الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق بأن غارات عنيفة استهدفت السلسلتين الشرقية والغربية، وهز دوي أصوات الانفجارات منطقة البقاع.

كما ذكرت الوكالة، أن إحدى الغارات المعادية استهدفت مبنى بالقرب من مؤسسة القرض الحسن على أوتوستراد رياق - بعلبك، وقد سوي المبنى أرضا وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي المعادي شن غارتين على سهلي بلدتي قصرنبا وتمنين التحتا غرب بعلبك.