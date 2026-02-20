وقال عمال في شركة نفط رميلان بمحافظة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية اليوم: "منذ أسبوع يقوم عناصر من حزب العمال الكردستاني بنقل ليات ومولدات كهرباء وسيارات وخزانات نفط".

وتابع العمال: "اليوم نقلوا رافعة كبيرة تحمل 200 طن إلى الحقل القديم تمهيدا لنقل تلك المعدات إلى مناطق شمال العراق عبر معبر سيمالكا".

وأضاف العمال الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن "عناصر حزب العمال الكردستاني ومنذ زيارة قائد الأمن العام ووفد من وزارة الطاقة إلى حقل رميلان في 9 من الشهر الجاري باشروا بنقل المعدات والآليات وكل ما يمكن نقله، ومستمرون بعمليات النقل من بقية الحقول تل عدس وكراتشوك والسويدية وغيرها باتجاه معبر سيمالكا ومنه إلى شمال العراق".

وتابع العمال: "منذ أيام قاموا بإفراغ أغلب خزانات النفط من خلال بيعها ونقلها إلى محافظة الرقة وريف حلب".

وناشد العمال الحكومة السورية التدخل لوقف عملية نهب معدات حقول النفط في محافظة الحسكة ونقلها خارج الحدود.