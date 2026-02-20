وتأتي هذه المبادرة الإنسانية تنفيذا لأمر عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وبتوجيهات من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وتضم الشحنة الإغاثية البحرينية البالغ وزنها 100 طن، حزمة من المواد الأساسية التي تشمل مواد صحية مخصصة لرعاية الأطفال والنساء، ومواد غذائية أساسية، إضافة إلى مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

وبهذه المناسبة، أكد القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، المهندس إبراهيم دلهان الدوسري، أن هذه المبادرة الإغاثية العاجلة تأتي في إطار ترجمة الرؤية الملكية الإنسانية الرامية إلى مساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام مملكة البحرين الثابت بنصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأوضح الدوسري أن المؤسسة تواصل أداء رسالتها الإنسانية انطلاقا من نهج مملكة البحرين الراسخ في مد يد العون للشعب الفلسطيني في غزة، للتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية القاسية هناك.

وقال إن إرسال هذه الشحنة خلال شهر رمضان المبارك يحمل بعدا إنسانيا عميقا، ويعزز من قيم التكافل والتضامن التي عرف بها شعب مملكة البحرين.