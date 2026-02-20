ونقل المستشار إلى رئيس الإمارات خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - تحيات فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وتطرق اللقاء إلى علاقات الصداقة بين البلدين والتطور النوعي المستمر الذي يشهده التعاون بينهما والبناء عليه لتعزيز علاقاتهما.

كما تناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.