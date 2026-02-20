وأشار بولس في منشور على "إكس"، إلى الهدنة التي تدعمها آلية أنشأتها الأمم المتحدة، "حتى تتمكن المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى المدنيين، وتتوفر مساحة للحوار".

وفي سياق متصل، أعلن بولس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 3 قادة رفيعي المستوى في قوات الدعم السريع في السودان، قال إنهم مسؤولين عن "الإبادة الجماعية والقتل العرقي والتعذيب والمجاعة والعنف الجنسي المروع في الفاشر".

كما فرضت واشنطن قيودا على قائد آخر متورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حسب مستشار الرئيس الأميركي.

وأضاف بولس: "هذه الجرائم أدت إلى تفكك العائلات وتشريد مجتمعات بأكملها وزيادة معاناة الشعب السوداني".

وتأتي هذه الإجراءات "امتدادا للتدابير السابقة التي استهدفت الجهات المرتبطة بالانتهاكات على جميع الأطراف، بما في ذلك الشبكات التي غذت حالة عدم الاستقرار".

وتابع بولس: "تؤكد الولايات المتحدة أنها لن تتسامح مع مثل هذه الفظائع والانتهاكات الجسيمة تحت أي ظرف".

وختم منشوره قائلا: "في الوقت الذي نعمل فيه مع شركائنا من أجل سلام عادل ودائم، نؤكد التزامنا بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ودعم انتقال موثوق إلى حكومة مدنية".