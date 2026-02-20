وذكرت مصادر يمنية أن القوات أطلقت الرصاص على المحتجين الذين خرجوا رفضا لوجود الحكومة المشكلة حديثا، ما أدى إلى وقوع الضحايا.

ودان المجلس الانتقالي الجنوبي ما وصفه بـ"الاستهداف العسكري للمتظاهرين"، محملا الجهات المسؤولة كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن سلامة المواطنين، ومطالبا بوقف فوري لإطلاق النار.

كما دعا المجلس إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومستقلة وشفافة لكشف المسؤولين عن إصدار الأوامر وتنفيذ عمليات إطلاق النار وتقديمهم للمساءلة.