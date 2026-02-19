وأضاف: "تركيزنا في المدى القريب سيكون زيادة المساعدات الإنسانية والأمن وخلق أرضية مناسبة لإعادة الإعمار لسكان غزة الذين يستحقون هذا الأمر بشدة".

وأوضح غرينبوك أن الإدارة الأميركية تعمل مع منظمات دولية، من بينها البنك الدولي والأمم المتحدة، لضمان الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في آليات الإنفاق.

وقال:"نعمل مع منظمات دولية كالبنك الدولي والأمم المتحدة من أجل اتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية لضمان أن جميع قرارات الإنفاق تتم عبر البنك الدولي ومجلس السلام والمجلس التنفيذي وأن تصل في النهاية لسكان غزة لبناء القطاع وإعادة إعماره".

وفيما يتعلق بالإدارة المحلية، أشار إلى أن "الحكم الذاتي للفلسطينيين بدأ بالفعل، فاللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة علي شعث تعمل بالفعل(...) لديه وزراء، بدأ التدريب، ويعمل على بناء القدرات يوميا".

وأكد ضرورة التعامل بواقعية مع الأوضاع الميدانية، مضيفا: "علينا أن نكون عمليين بشأن الوقائع على الأرض، ونتأكد من أنها بيئة آمنة لشعث ولفريقه للقيام بعملهم (...) نتوقع نتائج ملموسة خلال 45 إلى 60 يوما المقبلة".

وفي الشق الأمني، شدد على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا: "فيما يتعلق بحماس كان الرئيس ترامب واضحا: هناك خطة من 21 نقطة وقرار للأمم المتحدة (...)الجميع اتفق على إطار العمل، ولكي تبدأ عملية إعادة الإعمار فعليا، فإن الشرط الاستباقي الأساسي لكل ذلك هو نزع سلاح حماس".

تأتي هذه التصريحات في سياق تحركات دولية تهدف إلى تثبيت التهدئة بدء مسار إعادة إعمار القطاع وفق ترتيبات أمنية وسياسية متفق عليها.