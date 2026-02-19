ومثلت ما لا يقل عن عشرين دولة برؤساء دولها أو وزراء خارجيتها أو مبعوثين عنها في القمة الافتتاحية للمجلس، مع استثناء لافت أشار إليه ترامب خلال كلمته الافتتاحية، وهو إنفانتينو.

وقال ترامب مازحا خلال القمة: "تقريبا الجميع هنا رؤساء دول، باستثناء جياني، لكنه رئيس كرة القدم. وهذا ليس سيئا، أليس كذلك؟".

وفي وقت لاحق من كلمته، أعلن إنفانتينو أن فيفا ستتعهد بتقديم أكثر من خمسة وسبعين مليون دولار لمشروعات مرتبطة بكرة القدم في غزة.

كما قال إنفانتينو خلال القمة إن كرة القدم هي اللغة العالمية المشتركة، قبل عرض مقطع فيديو يوضح أن فيفا ستستخدم التمويل لبناء ملاعب كرة قدم وأكاديميات رياضية.

وكان إنفانتينو قد أبدى في مناسبات عدة تقاربا مع مواقف ترامب السياسية، وصل إلى حد منحه ما سمي جائزة فيفا للسلام، في إشارة إلى شكاوى ترامب المتكررة من عدم اختياره لنيل جائزة نوبل للسلام.

وقال ترامب: "أعتقد أنهم رأوا أن النرويج ظلمتني، فقالوا: لنعطه جائزة سلام".

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، وهو ما أشار إليه ترامب أيضا، مدعيا أن "كأس العالم حطم كل الأرقام القياسية لبيع التذاكر في تاريخ كرة القدم".

وقال إنفانتينو في كلمته: "سيدي الرئيس، سنوحد العالم هنا هذا الصيف خلال كأس العالم، لكن إذا أردنا حقا توحيد العالم، فنحن بحاجة إلى السلام".