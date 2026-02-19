فقد أعلن ترامب تعهد الولايات المتحدة بتقديم عشرة مليارات دولار دعما للسلام على الحدود.

كما أعلن وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التعهد بتقديم مليار ومئتي مليون دولار إلى مجلس السلام.

ومن جانبه، أعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعهد بلاده بتقديم مليار دولار إلى مجلس السلام.

وأعلن العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة استعداد المنامة لتوفير البنية التحتية والمهارات اللازمة لإنشاء منصة خدمات رقمية حكومية فعالة لغزة.

وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير تعهد المملكة بتقديم مليار دولار إلى مجلس السلام على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وأكدت الكويت، في بيان، أنها ستقدم مليار دولار إلى مجلس السلام.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عزم القاهرة مواصلة جهودها لتدريب أفراد الشرطة الفلسطينية للحفاظ على الأمن داخل القطاع.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن المغرب مستعد لإرسال شرطيين وتدريب أفراد شرطة من غزة، إضافة إلى إقامة مستشفى ميداني.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة يمكنها المساهمة بشكل فعال في إعادة تأهيل قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تدريب الشرطة، وإنها مستعدة لتوفير قوات لقوة الاستقرار الدولية.

أما إندونيسيا، فقد أكد رئيسها برابوو سوبيانتو الاستعداد للمساهمة بثمانية آلاف جندي أو أكثر في قوة أمنية دولية لغزة.

وأعلن رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف استعداد بلاده لتقديم مبلغ كبير مباشرة إلى مجلس السلام من دون تأخير، كما أبدت استعدادها لتوفير القمح ضمن حزمة المساعدات الغذائية.

كما عبر رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف عن استعداده للمساعدة في إعادة بناء المدارس ومرافق رعاية الأطفال والمستشفيات في غزة.

وقال رئيس رومانيا نيكوشور دان إن بلاده يمكنها المساعدة في إعادة بناء خدمات الطوارئ والمدارس ومؤسسات مثل الشرطة والقضاء.