وقال مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب في كلمته أمام مجلس الأمن، إن الإمارات تدين الانتهاكات من جميع الأطراف المتحاربة، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين، واستخدام التجويع والعنف الجنسي كسلاح حرب، كما تدين الهجمات على العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة لبرنامج الغذاء في شمال كردفان.

وشدد أبو شهاب على أن "مستقبل السودان ينبغي ألا يُرسم بالعنف، بل يمكن أن يتحقق فقط من خلال وقف إطلاق نار دائم، وعملية سياسية موثوقة تؤدي إلى حكومة مدنية تكون مستقلة استقلالا كاملا عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما في ذلك "الإخوان المسلمون" والمرتبطون بهم".

وعبر مندوب الإمارات عن دعم خطة السلام الشاملة من أجل السودان، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، باعتبارها "المسار الأمثل نحو عملية انتقال سياسية لحكومة بقيادة مدنية".

وأكد ضرورة تأمين هدنة إنسانية فورية غير مشروطة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وسريع وآمن إلى جميع أنحاء السودان.

وأشار إلى التزام الإمارات بالعمل من خلال الرباعية تحقيقا لهذه الهدنة تحت القيادة الأميركية، وحث الأطراف المتحاربة على "الاستجابة لنداءات الأسرة الدولية، والانخراط بشكل جاد وبحسن نية في عملية سياسية".