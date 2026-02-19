وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في كلمته خلال اجتماع مجلس السلام بواشنطن "مع بداية شهر رمضان نأمل في الوصول للسلام والتعايش والعيش في ازدهار جنبا لجنب".

وأضاف مخاطبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قبل 5 سنوات أنت وصديقك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد أطلقتم بالتعاون مع إسرائيل الاتفاقيات الإبراهيمية ومنذ ذلك الحين لم نعمل معكم ومع إسرائيل فقط لبناء مستقبل أفضل للمنطقة ولكن حتى عندما نشبت أحداث الـ 7 من أكتوبر عملت الإمارات على توفير مساعدات للشعب في غزة بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار".

وأضاف: " اليوم نعلن عن مبلغ 1.2 مليار دولار إضافي لدعم جهود مجلس اللسلام".

وتابع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قائلا: "أعمل مع العديد من الأصدقاء مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وماركو روبيو وكان هذا العمل ملهما".

وأضاف: "ولولا دعمك ومساندتك (ترامب) لم لنكن عقد ذلك الاجتماع لذلك ندعو لك بالنجاح في تحقيق السلام في مساعيك".