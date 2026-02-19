وفي مستهل اللقاء، نقل ولي عهد أبوظبي، تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، إلى دولة ناريندرا مودي وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، رحب مودي بزيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند لحضور أعمال "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي"، كما حمل تحياته لرئيس الإمارات، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرخاء والنماء.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، واستعراض فرص توسيع التعاون في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية ودعم الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية والتأمينات، ومختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم توجهات البلدين نحو بناء نماذج تنموية مستدامة تواكب التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأكّد اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي من خلال مواصلة تطوير الشراكات الاستثمارية والتجارية، ودعم تبادل الخبرات والمعارف في أهم القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين ويحقق المصالح المتبادلة لشعبي البلدين، ويدعم مسارات التعاون المشترك في استشراف الصناعات المستقبلية.