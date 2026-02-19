واتهمت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، قوات الدعم السريع بارتكاب "حملة مروعة من القتل على أسس عرقية والتعذيب والتجويع والعنف الجنسي" خلال حصار الفاشر والسيطرة عليها.

وسقطت الفاشر التابعة لدارفور في أيدي قوات الدعم السريع في أكتوبر 2025، بعد حصار طويل أدى إلى عمليات قتل جماعي.

وأوضحت وزارة الخزانة أن مقاتلي قوات الدعم السريع، بمجرد الاستيلاء على الفاشر في أكتوبر، كثفوا عمليات القتل الممنهجة والواسعة النطاق والاعتقالات والعنف الجنسي، ولم يتركوا أيا من الناجين سالما، بما في ذلك المدنيون.

واتهمت وزارة الخزانة قوات الدعم السريع بتبني حملة ممنهجة لتدمير أدلة القتل الجماعي عن طريق دفن وحرق والتخلص من عشرات الآلاف من الجثث.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في البيان: "تدعو الولايات المتحدة قوات الدعم السريع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية على الفور. لن نتسامح مع حملة الإرهاب والقتل العشوائي المستمرة في السودان".

ومن بين الأشخاص الذين استهدفتهم وزارة الخزانة، الخميس، عميد في قوات الدعم السريع قالت الوزارة إنه صور نفسه وهو يقتل مدنيين عزل، بالإضافة إلى لواء وقائد ميداني في قوات الدعم السريع.