وقال بولس: "مستقبل السودان يقرره المدنيون وواشنطن ملتزمة بالعمل لإنهاء النزاع في السودان".

ودعا إلى ضرورة وقف العمليات القتالية لفتح ممرات آمنة، مؤكدا أن أي هدنة إنسانية يجب أن تكون "ضمانة فعلية" لوصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

وأضاف: "ينبغي أن يتوقف القتال وتوصيل المساعدات للسودانيين". مشددا على أن "مرتكبي الفظائع في السودان سيواجهون عواقب عديدة".

ودعا إلى التحضير لانتخابات نزيهة تجرى تحت إشراف دولي لضمان نزاهتها. مشددا على ضرورة اعتماد الشفافية كمعيار أساسي للتنافس السياسي في المرحلة القادمة.