وأوضح جيفرز، خلال اجتماع مجلس السلام في واشنطن، أن خمس دول تعهدت بإرسال قوات للمشاركة في قوة أمنية دولية لقطاع غزة.

وأوضح: "يسعدني للغاية أن أعلن اليوم أن أول خمس دول تعهدت بإرسال قوات للخدمة ضمن قوة الاستقرار الدولية (ISF)، وهي: إندونيسيا، والمغرب، كازاخستان، كوسوفو وألبانيا. كما تعهدت دولتان بتدريب الشرطة، وهما مصر والأردن".

على صعيد متصل قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو: "سنساهم بثمانية آلاف جندي أو أكثر في قوة غزة".

كما قال رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف خلال الاجتماع ⁠الافتتاحي ‌لمجلس السلام، الخميس، إن بلاده ‌ستنشر وحدات عسكرية، بما في ذلك ‌وحدات ‌طبية، في قوة دولية جديدة لتحقيق ‌الاستقرار ‌في ⁠قطاع غزة.

من جانبه قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن "المغرب مستعد لنشر ضباط شرطة في غزة".

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن "تركيا ستساهم في قوة الأمن لغزة".

هذا وقال نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة، إن "2000 فلسطيني تقدموا بطلبات للانضمام إلى قوة شرطة فلسطينية انتقالية جديدة"، مؤكدا بدء تجنيد أفراد للشرطة في قطاع غزة.

وشدد على أنه "لا خيار سوى نزع سلاح جميع الفصائل في غزة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، الخميس، خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الأول لمجلس السلام: "لا أعتقد أنه سيكون من الضروري إرسال جنود للقتال في غزة".

وأشار إلى أن "غزة لم تعد بؤرة للتطرف والإرهاب".

كما لفت إلى أن "مصر ستوفر التدريب والدعم لقوة فلسطينية موثوقة".

وتابع الرئيس الأميركي: "ملتزمون بتحقيق وضع في غزة تدار فيه بشكل رشيد".