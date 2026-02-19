ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قام ضباط إسرائيليون، خلال المداهمات التي استهدفت مناطق في جنوب الضفة، بتعليق منشورات تحذيرية بالقرب من منازل المشتبه بهما، أبلغوا فيها السكان بأن قوات الأمن تتابع المحتوى الرقمي بدقة.

وجاء في نص المنشور: "حتى خلال شهر رمضان، تراقب قوات الأمن الإسرائيلية ما تقومون به على شبكة الإنترنت. لقد تم تحذيركم".

وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إنه جرى اعتقال شاب يبلغ من العمر 26 عاما في بلدة بيت أمر، يشتبه بانتمائه لحركة حماس. وتتهمه السلطات باستخدام تطبيق "تلغرام" لتشجيع تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

وأضافت أنه في بلدة الخضر اعتقلت الشرطة شاب في العشرين من عمره للاشتباه بضلوعه في نشاطات "تحريضية" مماثلة، وصادرت جهاز حاسوب محمول كان بحوزته.