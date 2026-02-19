وحسب الصحيفة، فإن عدد الإسرائيليين المطلعين على ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران محدود للغاية، ويمكن عدهم على أصابع اليد الواحدة، وهي "مجموعة صغيرة جدا من الأفراد المتصلين بالإدارة الأميركية".

ويصنف مستوى سرية هذه التطورات من بين أعلى المستويات المسجلة في السنوات الأخيرة، حتى إنه أعلى من المستوى الذي سبق الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي، حين تم إطلاع عدد من كبار الوزراء وأعضاء الحكومة على الضربات قبل شنها.

لكن هذه المرة، ووفقا لمصادر مطلعة على التفاصيل، فإن السرية "شبه تامة"، حيث لا يعلم وزراء الحكومة الإسرائيلية، شيئا عما يجري أو عن الخطط الأميركية، وربما الأميركية الإسرائيلية، بشأن إيران في الأيام والأسابيع المقبلة.

قال أحد الوزراء إن "التقييمات التي لديهم لا تختلف عن تلك المنشورة في وسائل الإعلام الأجنبية، أو تصريحات مسؤولي البيت الأبيض للصحفيين"، لكنه أكد أنه "ليست لديهم أي معلومات داخلية عما يحدث".

وحسب "معاريف"، فإنه في ظل هذا المستوى العالي من السرية، وإذا كان الهجوم أميركيا، أو ربما أميركيا إسرائيليا مشتركا، فسيكون من الضروري "عزل" الوزراء الذين يطلعون على معلومات معينة، إذ لن يسمح لهم بالتنقل بحرية، وسيطلب منهم البقاء في مكان آمن حفاظا على السرية.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، الذي كان من المقرر عقده كالمعتاد كل خميس، تم تأجيله إلى الأحد، وذلك قبل موعده بـ24 ساعة فقط.

وتشير مصادر حكومية إسرائيلية إلى أن "هذا التأجيل قد تكون له دلالة في سياق التوترات الإقليمية الأخيرة".