وأضاف المسؤول أن كبار مستشاري الأمن القومي الأميركي اجتمعوا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الملف الإيراني، وجرى إبلاغهم بضرورة ​اكتمال انتشار جميع القوات الأميركية في المنطقة بحلول منتصف مارس المقبل.

وأوضح المسؤول أن وزير ‌الخارجية ماركو روبيو سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل يوم 28 فبراير.

وهدفت المحادثات ‌غير المباشرة التي ‌جرت في جنيف الثلاثاء، بين المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من جانب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من الجانب الآخر، إلى احتواء الأزمة المتصاعدة بين البلدين.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها ‌النووي، وهو ما ترفضه إيران التي تنفي ‌سعيها لتطوير ⁠سلاح نووي.

وقال المسؤول الأميركي الكبير إن إيران وافقت على تقديم مقترح مكتوب حول كيفية معالجة المخاوف الأميركية خلال محادثات جنيف.

وأضاف المسؤول: "ننتظر ذلك حاليا من ⁠الجانب الإيراني".

وتسعى الولايات ‌المتحدة لتوسيع نطاق المحادثات ليشمل أمورا بعيدة عن الملف النووي، ⁠مثل مخزون إيران من الصواريخ، في المقابل تتمسك إيران باستعدادها فقط لمناقشة فرض ⁠قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات، وتؤكد أنها لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم ​بشكل كامل أو تناقش برنامجها ⁠الصاروخي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين يوم الأربعاء، إنه "تم إحراز بعض التقدم في جنيف، لكن الخلاف لا يزال كبيرا بشأن ​بعض الملفات".

وأمر ترامب بتعزيز القوات الأميركية في المنطقة بشكل كبير، في وقت يبقي فيه على خيار استخدام القوة، فهناك مجموعة حاملة طائرات ثانية في الطريق للمنطقة.

وقال المسؤول الأميركي الكبير: "أمر الرئيس ​بمواصلة ‌تعزيز القوات في المنطقة، بما في ذلك وصول مجموعة حاملة الطائرات الثانية. ومن المتوقع أن تتخذ جميع القوات مواقعها بحلول منتصف مارس".