وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن ​57 مدنيا قتلوا يومي الأحد والاثنين، بينهم 15 طفلا على الأقل، في ‌هجمات منفصلة بطائرات مسيرة في 4 ولايات في أنحاء السودان.

وقال تورك إن عمليات ‌القتل هذه تذكير ‌بالعواقب المدمرة لحرب الطائرات المسيرة في السودان في ظل استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 28 مدنيا قتلوا يوم الأحد في غارة جوية قيل إن القوات ‌المسلحة السودانية نفذتها بطائرات مسيرة ‌على سوق الصفية ⁠في منطقة سودري بشمال كردفان.

وفي اليوم التالي، قتل 26 مدنيا في غرب كردفان في غارة جوية تردد أن القوات المسلحة السودانية نفذتها ⁠بطائرات مسيرة على ‌مأوى للنازحين في السنوط.

وذكرت الأمم المتحدة أن قوات ⁠الدعم السريع شبه العسكرية نفذت يوم الاثنين غارات جوية ⁠بطائرات مسيرة على مدرستين ابتدائيتين في الدلنج بجنوب كردفان.

وأصبحت ​منطقة كردفان الكبرى، التي تضم 3 ولايات، أحدث جبهة في الصراع السوداني المستمر منذ ما يقرب ​من 3 سنوات بينالجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي تسبب في نزوح ملايين الأشخاص وفي أزمة إنسانية.

وقال تورك "يجب على جميع الأطراف وقف الهجمات المستمرة على الأعيان ​المدنية. ويتعين على الأطراف اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين، ومنها الامتناع عن استخدام ​الأعيان المدنية لأغراض عسكرية".