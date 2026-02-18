ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم بمد إدراج 13 متهما إخوانيا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.

وقررت المحكمة، بشأن القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، مد إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 13 متهما من بينهم "أحمد" نجل عبد المنعم أبو الفتوح، وإبراهيم منير، وهاني الديب، وحسن منصور، على قوائم الكيانات الإرهابية، على أن تبدأ المدة من نهاية سريان القرار السابق.