وتناول اللقاء، الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي الذي يجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص المتبادل على تعزيز شراكاتهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، بجانب عدد من القضايا والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل المشترك لترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وحضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.