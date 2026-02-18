وأظهرت وثيقة لجهاز العمل الخارجي الأوروبي اطلعت عليها الوكالة، أن التكتل يدرس إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة.

وأوضح الجهاز في الوثيقة التي وزعت على الدول الأعضاء، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي "يتواصل مع هياكل الحكم الانتقالي التي تأسست حديثا لغزة".

وسيناقش وزراء خارجية الدول الأوروبية الوضع في غزة خلال اجتماع في بروكسل يوم 23 فبراير.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، في وقت سابق الأحد، إن أعضاء مجلس السلام الذي أنشأه مؤخرا تعهدوا بتقديم 5 مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب، كما سيلتزمون بإرسال آلاف الأفراد للمشاركة في قوات الاستقرار والشرطة الدولية في القطاع.

وأوضح ترامب أنه سيتم الإعلان رسميا عن هذه التعهدات عندما يتم عقد أول اجتماع لأعضاء المجلس في واشنطن يوم الخميس المقبل.

وقال ترامب في منشور على منصات التواصل الاجتماعي أعلن فيه عن هذه التعهدات: "سيثبت مجلس السلام أنه الهيئة الدولية الأكثر أهمية في التاريخ، ويشرفني أن أشغل منصب رئيسه".