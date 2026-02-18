والجندي القتيل عمره 21 عاما، ويخدم في وحدة الاستطلاع التابعة للواء المظليين.

وخلص تحقيق أولي إلى أن الجندي أصيب بنيران أسلحة خفيفة من القوات الإسرائيلية التي كانت تجري عمليات لهدم مبان خلال نشاط ليلي شرقي خانيونس، في منطقة عازلة قرب الحدود.

وكانت قوات المظليين قد وصلت إلى القطاع قبل نحو أسبوع.

وأوضح الجيش أن الجندي "تم التعرف عليه خطأ كتهديد"، خلال عمليات قرب خانيونس، مشيرا إلى أن ملابسات تعرضه لنيران القوات الإسرائيلية لا تزال قيد المزيد من التحقيقات.

وهذا هو خامس جندي إسرائيلي يقتل في غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

ومنذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، قتل 925 جنديا إسرائيليا وفقا لإحصاءات الجيش.