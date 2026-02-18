وأضاف قرقاش في منشور على منصة "إكس"، الأربعاء: "الأهم ثبات الموقف الإماراتي في السودان: وقف فوري لإطلاق النار، وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية، والانتقال إلى حكم مدني ضمن إطار زمني محدد".

وختم منشوره قائلا: "الوقائع تكشف التضليل، والموقف واضح وثابت".

وردا على سؤال حول مزاعم إرسال دولة الإمارات أسلحة بريطانية إلى قوات الدعم السريع، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت، إن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة".

وأوضحت: "عندما وجهت أي مزاعم، أصررت على مراجعة جميع التراخيص، وقد تمت مراجعة ألفي ترخيص للتأكد من عدم وجود أي تسريب، وللتأكد من وصول أي من هذه التراخيص إلى السودان، وللتأكد من أن المزاعم المطروحة لا أساس لها من الصحة".

لكن الوزيرة قالت: "تقديرنا أن هناك على الأرجح أكثر من 12 دولة متورطة بشكل أو بآخر في تدفق الأسلحة (إلى السودان)، ربما من خلال التمويل أو التصنيع أو النقل أو التدريب بطرق مختلفة".

وأضافت: "يعتقد هذان الطرفان العسكريان (الجيش والدعم السريع) أن هناك حلا عسكريا، بينما لا يوجد، لأنهما ما زالا قادرين على الوصول إلى تدفقات الأسلحة".

وتابعت كوبر: "أعتقد أننا بحاجة إلى نفس القدر من الجهد والتركيز والاهتمام بالسودان مثلما فعلنا في غزة خلال الصيف، وفي الفترة التي سبقت وقف إطلاق النار في القطاع العام الماضي".