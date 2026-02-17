وأكد مصدر في وزارة الدفاع الإسرائيلية هذه الواقعة.

وجاء في بيان للهلال الأحمر "طواقمنا استلمت جثمان طفل يبلغ من العمر 13 عاما بعد انفجار لغم في أحد المعسكرات القديمة في الجفتلك بالأغوار الشمالية".

وأكد مصدر في وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) مقتل الفتى، مشيرة إلى أنه من قرية الجفتلك.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان "إصابة ثلاثة فلسطينيين نتيجة العبث بمخلّفات ذخيرة" لقواته، موضحا أن الواقعة سُجّلت في "منطقة معسكر ترتسا ضمن لواء الأغوار والوديان" قرب قرية الجفتلك والحدود الأردنية.

ولفت الجيش إلى أن المنطقة "تُعدّ منطقة إطلاق نار، والدخول إليها ممنوع وخطير للغاية".

وتقع قرية الجفتلك ومعسكر ترتسا في المنطقة المصنفة (ج) وفقا لاتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين. وهذه الأراضي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتنتشر فيها المستوطنات.

وفي يناير، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها باشرت نزع الألغام في المنطقة الحدودية في إطار أعمال بناء حاجز جديد قالت إنه يرمي إلى الحد من تهريب الأسلحة.