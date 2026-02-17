ونقلت وسائل إعلام عن المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا قولها إن ممثلي ادعاء عسكريين، وليس مدنيين، سيتولون توجيه الاتهامات بموجب تشريع اجتاز القراءة الأولى في البرلمان، ما يمهد لإطار قضائي خاص للتعامل مع القضايا المرتبطة بالهجوم.

وبحسب مصادر إسرائيلية، شارك أكثر من 3000 عنصر من حماس وفصائل مسلحة أخرى، إضافة إلى مدنيين فلسطينيين، في الهجوم الذي انطلق من قطاع غزة، وأسفر وفق الرواية الإسرائيلية، عن مقتل أكثر من 1200 شخص وخطف أكثر من 250.

في المقابل، أفادت جهة صحية تابعة لحماس في غزة بأن عدد القتلى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب تجاوز 72 ألفا.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الاستعدادات جارية لتوجيه لوائح اتهام بحق أكثر من 300 عنصر من وحدة النخبة التابعة لحماس، في إطار الإجراءات القضائية المرتقبة.