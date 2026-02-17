وأضاف مرقص في حديث مع "سكاي نيوز عربية" أن "عملية نزع سلاح حزب الله مدتها 4 أشهر ولكن من الممكن أن تمتد لـ8 أشهر".

وتابع: "نجاح العملية يعتمد على عدة عوامل، منها عتاد وعديد الجيش اللبناني، إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي أثّرت في منطقة جنوب الليطاني وشكّلت عائقا أمام تسريع وتيرة الانتشار".

ولفت إلى أن "العوامل الميدانية والعسكرية والسياسية قد تسرّع أو تبطئ من وتيرة مهمة الجيش بحصر السلاح".

وتابع: "نطلب من المجتمع الدولي مواصلة دعمه للبنان لتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية".

وأشار إلى أن "الحكومة اللبنانية حققت إنجازات أمنية وإدارية عديدة إلى جانب جهود مكافحة المخدرات".

وأعلنت الحكومة اللبنانية، الإثنين، أن الجيش سيحتاج إلى أربعة أشهر على الأقل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب في جنوب لبنان.

وخاض حزب الله حربا مع إسرائيل استمرت لأكثر من عام، وانتهت في نوفمبر 2024 بوقف لإطلاق النار، لم يحل دون مواصلة تل أبيب شنّ ضربات دامية تزامنا مع إبقاء قواتها في خمس تلال استراتيجية في جنوب لبنان، رغم ان الاتفاق نصّ على انسحابها بالكامل.

وأقرت الحكومة اللبنانية في أغسطس نزع سلاح حزب الله وكلفت الجيش اللبناني بتنفيذ خطة وضعها وبدأ العمل بموجبها في الشهر اللاحق.