وقال عبدي: "اتفقنا على دمج قواتنا ضمن ألوية وزارة الدفاع مع الحرص على الحفاظ على جميع مقاتلينا الذين شاركوا في مواجهة الإرهاب وقدّموا تضحيات، قد يستغرق ملف الدمج بعض الوقت، لكننا واثقون من نجاحنا في تنفيذ الاتفاقية".

وأكمل: "القوى الأمنية القادمة من دمشق تعمل على إتمام عملية هذا الدمج وشكلنا لجنة من الجانبين على مستوى القيادات وسيشرفون على عملية الدمج خلال الفترة القصيرة القادمة، من الضروري أن يحافظ عناصر الأمن ومدراؤهم على مواقعهم ضمن هيكلية وزارة الداخلية السورية وبدأنا بذلك بالفعل".

وتابع: "الدمج الإداري والمؤسساتي لا يخص فقط المكون الكردي، ولكن الجانب الأهم دمج كافة مؤسسات الإدارة الذاتية في بنية الدولة السورية مع وجود خصوصية للمناطق الكردية في المناطق ذات الكثافة الكردية".

ولفت عبدي إلى أن "هناك إشكالية بتعيين معاون وزير الدفاع في دمشق ونعمل الآن على إعلان ذلك بشكل رسمي".

وأشار إلى أن "كل الدول المعنية بالشأن السوري مهتمة بتطبيق الاتفاقية التي هدفت لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة دائمة".

وتابع: "اجتمعنا مع وزير الخارجية السوري ومدير الاستخبارات العامة واتفقنا على تسريع عملية الدمج وتشكيل لجنتين من الطرفين على مستوى القيادات، سيجتمعون خلال فترة قريبة".

وأضاف: "ارتكبنا أخطاء سابقة ورأينا عواقبها وسنقوم باستخلاص الدروس منها للمرحلة المقبلة".