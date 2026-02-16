وخاض حزب الله حربا مع إسرائيل استمرت لأكثر من عام، وانتهت في نوفمبر 2024 بوقف لإطلاق النار، لم يحل دون مواصلة إسرائيل شنّ ضربات دامية تزامنا مع إبقاء قواتها في 5 تلال استراتيجية في جنوب لبنان، رغم ان الاتفاق نصّ على انسحابها بالكامل.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال شتاينماير: "المطلب هو أن يفي الطرفان بالتزاماتهما بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وأن يتواصل نزع سلاح حزب الله هنا في لبنان، بما يهيّئ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان".

واعتبر أن "كلا الطرفين ملزمان بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، واصفا إياه بأنه "فرصة".

وأقرت الحكومة اللبنانية في أغسطس نزع سلاح حزب الله وكلفت الجيش اللبناني تنفيذ خطة وضعها وبدأ العمل بموجبها في الشهر اللاحق.

وأعلن الجيش مطلع يناير، إنجاز المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت جنوب نهر الليطاني (نحو 30 كلم من الحدود الجنوبية مع إسرائيل).

إلا أن إسرائيل، شكّكت في الخطوة واعتبرتها غير كافية.

وأكد الرئيس اللبناني من جهته خلال المؤتمر الصحفي: "لم نعدْ قادرين على تحمل نزاعات أي كان ولا أعباء أي كان".

وردا على سؤال عما طلبه لبنان من الرئيس الألماني، أجاب عون "طلبنا.. مساعدتهم للجيش اللبناني، وأن يكون لهم، إذا أمكن، دور أساسي بعد اليونيفيل"، في إشارة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان.