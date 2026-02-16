وقال تاياني، في ‌مؤتمر صحفي بروما: "‌إننا ⁠على استعداد لتدريب قوة شرطة جديدة في غزة، ⁠كما ‌أننا جاهزون لتدريب قوة ⁠شرطة فلسطينية".

وأكد الوزير استعداد ⁠روما للمشاركة بصفة ​مراقب في ⁠مبادرة ​مجلس السلام، التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب.

كما أشار إلى أن إيطاليا تلقت دعوة لحضور اجتماع للمجلس هذا الأسبوع في ​واشنطن.

وصدق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنشاء المجلس في إطار خطة إدارة ترامب لإنهاء الحرب في غزة بين إسرائيل ⁠وحركة حماس.