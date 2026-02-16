وذكر بيان للمتحدث الرسمي ‌باسم ‌الرئاسة محمد الشناوي أن 20 محافظا جديدا أدوا اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لم يكن ‌من بينهم محافظ العاصمة ‌القاهرة ⁠أو اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة.

وقال المتحدث ⁠إن ‌السيسي اجتمع بالمحافظين الجدد وشدد ⁠على "ضرورة التواصل المستمر بين المحافظين ⁠ونوابهم والمواطنين، ودراسة الشكاوى والطلبات بجدية، والاهتمام بالمعدات والموارد ⁠المتاحة وحسن إدارتها، فضلا عن التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال".

وأضاف أن الرئيس دعا أيضا إلى "اتخاذ ما يلزم من إجراءات فعالة لتذليل العقبات في المحافظات التي تستقبل السائحين، وتشجيع السياحة، ‌بما يضمن تعزيز دورها السياحي".