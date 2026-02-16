وأوضحت المصادر أن الهدف من الجسر "تسهيل الحركة اللوجستية والدعم الميداني للقوات وتعزيز الربط بين المناطق الشرقية والغربية من المحافظة".



وأضافت المصادر: "أن المشروع يشمل تجهيز بنية تحتية وتجهيزات هندسية متقدمة لضمان استدامة حركة المرور العسكري".

وأشارت إلى أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحسين سلسلة الإمداد للقوات المنتشرة على طول ضفاف النهر وفي مناطق الجزيرة السورية.

وتكتسب دير الزور أهمية استراتيجية خاصة لكونها بوابة العبور إلى منطقة الجزيرة السورية وامتدادها الحدودي مع العراق، إضافة إلى احتضانها حقولًا نفطية وطرق إمداد رئيسية تربط شرق سوريا بغربها.