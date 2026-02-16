وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق تنفيذ العملية، في حين أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط قتيل في المنطقة. وأضاف البيان أن قوات الفرقة 91 نفذت خلال الأسبوع الماضي عمليات قال إنها أسفرت عن "تصفية ثلاثة عناصر" كانوا يعملون على إعادة تأهيل البنية التحتية التابعة للحزب.

وأشار الجيش إلى أن قواته دمّرت أيضا عددا من المباني والمعدات الهندسية التي قال إنها كانت تُستخدم لتعزيز أنشطة الحزب في جنوب لبنان، مؤكداً استمرار عملياته لإزالة ما وصفه بالتهديدات.

ويأتي ذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ أواخر نوفمبر 2024، والذي نص على نزع سلاح الحزب، وهي مهمة أوكلت الحكومة اللبنانية تنفيذها إلى الجيش اللبناني.

وبحسب أرقام رسمية لبنانية، قُتل أكثر من 300 شخص منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، بينما أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 100 من الضحايا مدنيون.