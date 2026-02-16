وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية إن "مسيّرة اسرائيلية معادية استهدفت سيارة عند الحدود اللبنانية السورية"، مضيفة "ما زالت جثث أربعة شهداء بداخلها".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استهدف "عناصر إرهابية في حركة الجهاد في منطقة مجدل عنجر".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، استهداف عنصر من "حزب الله" في منطقة الطيري جنوبي لبنان.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة بيانا أفاد بأن الغارة الإسرائيلية على بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، أدت إلى مقتل مواطن.

ويسعى ⁠لبنان إلى وضع ‌جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، بما يتماشى مع وقف ⁠إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر 2024، والذي أنهى الحرب بين إسرائيل و"حزب الله".

وتشن إسرائيل غارات منتظمة في لبنان منذ نهاية الحرب مع "حزب الله"، في هجمات قالت مصادر أمنية لبنانية إلى أنها أودت بحياة نحو 400 شخص.

وتتهم إسرائيل "حزب ‌الله" بالسعي لإعادة التسلح في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بينما تؤكد الجماعة التزامها بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.