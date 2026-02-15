وأوضح في مقابلة مع برنامج "بالمنطق" على قناة سكاي نيوز عربية لدى سؤاله عن حلم الدولة المدنية: "ما زال حلماً قائماً، ما زال ممكناً."

وأشار محمد الفكي إلى جذور الدولة السودانية التاريخية قائلاً: "السودان لديه إرث طويل وعريق وكيان الدولة في السودان كيان قديم."

وأضاف أن البلاد تمر بظروف صعبة، لكنه شدد على قدرتها على الصمود، قائلاً: "السودان يمر بكبوات كثيرة ويمر بامتحانات طويلة، لكنه لا يموت."

وأكد استمرار العمل السياسي والدبلوماسي من أجل تحقيق هذا الهدف، مضيفاً: "لدينا أمل، ولا نكتفي بالأمل، نعمل على مدار الساعة، نتحدث في المنابر، نعمل في السياسة ونعمل في الدبلوماسية."

وتابع: "السودانيون لا يستطيعون العيش إلا في وطنهم بكرامة، ولا كرامة لشخص خارج وطنه."

ودعا إلى تقديم تنازلات داخلية لتجنب التدخلات الخارجية، قائلاً: "يجب أن نقدم التنازلات إلى بعضنا البعض، لأننا إذا لم نقدم التنازلات إلى بعضنا البعض سنكون ملزمين بتقديمها إلى الخارج، ولا نريد الاستقواء بالأطراف الخارجية على بعضنا البعض."

واعتبر أن "كيان الدولة السودانية تعرض إلى امتحان، ولكنني على ثقة وإيمان كامل بأننا سنجتاز هذا الامتحان."