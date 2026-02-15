وذكر بيان صادرة عن القيادة العامة، يوم الأحد، أن اللقاء الذي عقد في مقر القيادة ببنغازي تناول أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يخدم "المصالح المشتركة".

وشارك في الاجتماع رئيس أركان القوات البرية، الفريق أول ركن خالد حفتر، فيما كان في استقبال الوفد المصري لدى وصوله المطار نائب القائد العام، الفريق أول ركن صدام حفتر.

ونقل رشاد تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حفتر، مشيدا بمستوى تطور العلاقات بين الجانبين، ومؤكدا أهمية تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.