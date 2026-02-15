وفي كلمة أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى بالقدس، الأحد، حدد نتنياهو في تصريحاته سقفا مرتفعا لأي تسوية دبلوماسية مع إيران، مشيرا إلى أن "الاكتفاء بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم ليس كافيا".

وتضمنت مطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي تفكيك البنية التحتية النووية، ونقل جميع مخزونات اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران، مع ضرورة شمول أي تفاهمات لملفات الصواريخ البالستية، ودعم الفصائل المسلحة في المنطقة.

ومن جهة أخرى، جدد نتنياهو تعهده بأن غزة "لن تشكل تهديدا لإسرائيل مرة أخرى"، معربا عن أمله في إتمام عملية نزع سلاح حركة حماس "بالطريقة السهلة".

وكشف نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تمكنت من تفكيك 150 كيلومترا من شبكة أنفاق حركة حماس، من أصل تقديرات تصل إلى 500 كيلومتر.